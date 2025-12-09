DOLAR
Sivas'ta Motor Yangını Aracı Alev Topuna Döndürdü

Sivas'ta Kılavuz Mahallesi Atilla Parkı civarında motorundan çıkan yangın aracı alev topuna çevirdi. İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 11:31
Kılavuz Mahallesi Atilla Parkı civarında korkutan gelişme

Olay, Sivas'ta bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın sonucu kısa sürede büyüyerek aracı adeta alev topuna çevirdi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kılavuz Mahallesi Atilla Parkı civarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler hızla yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yangına anında müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

