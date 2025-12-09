Sivas'ta Motor Yangını Aracı Alev Topuna Döndürdü

Kılavuz Mahallesi Atilla Parkı civarında korkutan gelişme

Olay, Sivas'ta bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın sonucu kısa sürede büyüyerek aracı adeta alev topuna çevirdi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kılavuz Mahallesi Atilla Parkı civarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler hızla yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Yangına anında müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonucu araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

