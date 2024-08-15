Sivas'ta Motosiklet-Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ta Motosiklet ve Traktör Çarpıştı
Sivas'ın Gölova bölgesinde yaşanan üzücü bir kazada, motosiklet ve traktör çarpıştı. Kaza sonucunda 29 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 63 yaşındaki traktör sürücüsü yaralandı.
Kaza Detayları
Olay, D-100 kara yolu üzerindeki Çobanlı köyü civarında meydana geldi. M.F.A. isimli sürücünün kontrolündeki 58 AEB 355 plakalı motosiklet, A.D. yönetimindeki 58 EP 376 plakalı traktörle çarpıştı.
Acil Müdahale
Kazanın ardından, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği bilgisi duyulurken, yaralı traktör sürücüsü hemen Gölova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak yetkililerin incelemeleri devam etmektedir.
Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.