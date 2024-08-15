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Sivas'ta Motosiklet-Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ın Gölova ilçesinde gerçekleşen kazada motosikletle traktör çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 18:47
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 19:02
Sivas'ta Motosiklet-Traktör Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ta Motosiklet ve Traktör Çarpıştı

Sivas'ın Gölova bölgesinde yaşanan üzücü bir kazada, motosiklet ve traktör çarpıştı. Kaza sonucunda 29 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 63 yaşındaki traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, D-100 kara yolu üzerindeki Çobanlı köyü civarında meydana geldi. M.F.A. isimli sürücünün kontrolündeki 58 AEB 355 plakalı motosiklet, A.D. yönetimindeki 58 EP 376 plakalı traktörle çarpıştı.

Acil Müdahale

Kazanın ardından, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği bilgisi duyulurken, yaralı traktör sürücüsü hemen Gölova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak yetkililerin incelemeleri devam etmektedir.

Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi...

Sivas'ın Gölova ilçesinde motosiklet ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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