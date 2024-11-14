Sivas'ta Müstakil Eve Çarpan Araçta Sürücü Yaralandı

Sivas'ta meydana gelen kazada, müstakil bir evin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. K.K. yönetimindeki 58 TK 555 plakalı araç, Yeşilyurt Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'nde boş bir müstakil evin duvarına çarparak içeri girdi.

Olayın ardından, durumun bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Yaralanan sürücü, ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucunda, evde büyük çapta hasar oluştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.