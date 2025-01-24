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Sivas'ta Muzun İçine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sivas'ta yapılan operasyonda muzun içine gizlenmiş 117,7 gram uyuşturucu ve 13 sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 11:44
Sivas'ta Muzun İçine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sivas'ta Muz İçine Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, muzun içine gizlenmiş 117,7 gram sentetik uyuşturucu ve 13 sentetik ecza ele geçirildi. Olay, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin ortak çalışması ile ortaya çıkarıldı.

Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

Yapılan aramalarda yakalanan şüphelinin üzerinde ve eşyasında uyuşturuculara ulaşılması, operasyonun başarısını ortaya koydu. Şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" suçlarından adli işlem başlatıldı. Süreç sonunda, şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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