Sivas'ta Öğrenci Boğazına Mandalina Kaçtı — Öğretmen Heimlich ile Kurtardı

Sivas'ta Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Ertan Polat, nefes borusuna mandalina kaçınca nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici Heimlich ile kurtardı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 18:18
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 18:18
Sivas'ta Öğrenci Boğazına Mandalina Kaçtı — Öğretmen Heimlich ile Kurtardı

Sivas'ta Öğrenci Boğazına Mandalina Kaçtı — Öğretmen Heimlich ile Müdahale Etti

Olay güvenlik kamerasına yansıdı; müdahale sonucu öğrenci kurtarıldı

Sivas'ta, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda teneffüs sırasında 5. sınıf öğrencisi Ertan Polat'ın boğazına mandalina dilimi kaçtı ve nefes almakta güçlük çekti.

Nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici, öğrencinin durumunu fark ederek derhal Heimlich manevrası uyguladı ve boğazındaki meyve parçasını başarılı şekilde çıkardı. Müdahale sonucunda Polat'ın solunumu normale döndü.

Olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi ve kayıtlar olaya ilişkin görgüye dayalı bilgi sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, okullarda öğretmenlere verilen ilk yardım eğitimi ve Heimlich manevrasının önemine dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Tramvay Çarpması: Yaya Yaralandı
2
Ankara'da tefecilik operasyonu: 4 gözaltı, 14 milyon 451 bin 287 liralık para akışı
3
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga Hayatını Kaybetti
4
MGK Toplantısı Sona Erdi — Erdoğan Başkanlığında 3 Saatlik Oturum
5
Filistinli Gruplardan Trump'ın Gazze Planına Farklı Tepkiler
6
Borsa İstanbul Manipülasyon Soruşturmasında İkinci Dalga: 4 Tutuklama
7
Trump: ABD 'üniformasız kişilerce içerden işgal altında' — Quantico konuşması

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar