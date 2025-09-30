Sivas'ta Öğrenci Boğazına Mandalina Kaçtı — Öğretmen Heimlich ile Kurtardı

Sivas'ta Öğrenci Boğazına Mandalina Kaçtı — Öğretmen Heimlich ile Müdahale Etti

Olay güvenlik kamerasına yansıdı; müdahale sonucu öğrenci kurtarıldı

Sivas'ta, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda teneffüs sırasında 5. sınıf öğrencisi Ertan Polat'ın boğazına mandalina dilimi kaçtı ve nefes almakta güçlük çekti.

Nöbetçi öğretmen Gülsüm Ekici, öğrencinin durumunu fark ederek derhal Heimlich manevrası uyguladı ve boğazındaki meyve parçasını başarılı şekilde çıkardı. Müdahale sonucunda Polat'ın solunumu normale döndü.

Olay, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi ve kayıtlar olaya ilişkin görgüye dayalı bilgi sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, okullarda öğretmenlere verilen ilk yardım eğitimi ve Heimlich manevrasının önemine dikkat çekildi.