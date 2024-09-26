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Sivas'ta Öğrencilerden İtfaiyecilere Duygu Dolu Sürpriz

Sivas'taki öğrenciler, İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla itfaiyecilere sürpriz yaparak alkış ve pastalarla karşıladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 13:19
Sivas'ta Öğrencilerden İtfaiyecilere Duygu Dolu Sürpriz

Sivas'tan İthafiyecilere Anlamlı Sürpriz

Sivas'taki TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrenciler, İtfaiyeciler Haftası vesilesiyle itfaiye ekiplerine unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler yangın ihbarı yaparak itfaiye ekiplerini okula çağırdı.

İtfaiye Ekipleri Öğrencileri Hayaliyle Buluştu

Muhtar Aydın'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası, okula kısa sürede itfaiye, sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri geldi. İtfaiye araçlarının bahçeye girmesiyle birlikte öğrenciler, büyük bir coşkuyla itfaiyecileri alkışlayarak karşıladılar.

Mutlu Anlar ve Pasta Kutlaması

İtfaiyecilere hazırlanan sürpriz pasta ile kutlama yapıldı. Anlayışla karşılanan etkinlikte itfaiyeciler duygusal anlar yaşadı. Muhtar Aydın, "Çocuklarımızın itfaiyecilere duyduğu ilginin farkındaydık. Onların mutluluğu bizim için her şeyden önemli" şeklinde açıklamada bulundu.

Duygusal Bir Meslek

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Başçavuşu Talip Kozan, sürpriz için mahalle muhtarı ve öğrencilere teşekkür etti. Kozan, "Bizim mesleğimiz özveri ve cesaret ile hayat kurtarmak üzerine kurulu. Bugün burada aldığımız bu güzel sürpriz, işimizi daha da anlamlı hale getirdi" dedi.

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla...

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla karşılayıp pasta keserek sürpriz yaptı. Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın (fotoğrafta), TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle "İtfaiyeciler Haftası" dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla...

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla karşılayıp pasta keserek sürpriz yaptı. Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın (fotoğrafta), TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle "İtfaiyeciler Haftası" dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla...

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla karşılayıp pasta keserek sürpriz yaptı. Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın (fotoğrafta), TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle "İtfaiyeciler Haftası" dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla...

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla karşılayıp pasta keserek sürpriz yaptı. Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın (fotoğrafta), TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle "İtfaiyeciler Haftası" dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla...

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla karşılayıp pasta keserek sürpriz yaptı. Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın (fotoğrafta), TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle "İtfaiyeciler Haftası" dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla...

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla karşılayıp pasta keserek sürpriz yaptı. Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın (fotoğrafta), TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle "İtfaiyeciler Haftası" dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla...

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla karşılayıp pasta keserek sürpriz yaptı. Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın (fotoğrafta), TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle "İtfaiyeciler Haftası" dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla...

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla karşılayıp pasta keserek sürpriz yaptı. Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın (fotoğrafta), TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle "İtfaiyeciler Haftası" dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla...

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla karşılayıp pasta keserek sürpriz yaptı. Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın (fotoğrafta), TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle "İtfaiyeciler Haftası" dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla...

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla karşılayıp pasta keserek sürpriz yaptı. Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın (fotoğrafta), TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle "İtfaiyeciler Haftası" dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla...

Sivas'ta bir okulun öğrencileri, yangın ihbarı yapılarak okula çağırılan itfaiyecileri alkışlarla karşılayıp pasta keserek sürpriz yaptı. Ahmet Turan Gazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın (fotoğrafta), TOKİ Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilerle "İtfaiyeciler Haftası" dolayısıyla sürpriz hazırladı.

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