Sivas'ta Öldürülen Kardeşlerin '10 Yıl Sonra' Videosu İzleyenleri Duygulandırdı

Sivas'ta öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek'in "10 yıl sonra" sözlerinin bulunduğu video, sosyal medyada izleyenleri derinden etkiledi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 14:01
Yaklaşık 4 ay önce bıçakla öldürülen Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlere ait, sosyal medyada paylaşılan video izleyenleri derinden etkiledi. Videoda yer alan "10 yıl sonra bu videoya bakarız" ve "10 yıl sonra görüşmek üzere" sözleri geniş yankı buldu.

Video görüntüleri

Videoyu çeken Umutcan Şimşek görüntülerde annesi Ayşegül Şimşek ile kız kardeşi Melisa Şimşek'in bulunduğu anları kaydetti. Görüntülerde Umutcan'ın sarıldığı, anneannesi olduğu düşünülen kişiye "10 yıl sonra bu videoya bakarız" demesi yer alıyor. Daha sonra annesine yaklaşan Umutcan, "Anne 10 yıl sonra bu videoya bakınca aklına ne gelecek" diye soruyor; anne Ayşegül Şimşek'in "Umutcan'ın uyuzluğu gelecek" diyerek gülmesi kameraya yansıyor. Son olarak kardeşi Melisa'ya yönelen Umutcan, kız kardeşinin gülmesi üzerine "Selamlar, 10 yıl sonra görüşmek üzere" diyerek videoyu sonlandırıyor.

Olay

6 Mayıs'ta, Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanın 12. katındaki dairelerine gelen anne Ayşegül Şimşek, çocukları Umutcan ve Melisa Şimşek'i kanlar içinde bulmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, elleri plastik kelepçeyle arkadan bağlanmış iki kardeşin boğazlarına aldıkları bıçak darbesiyle hayatlarını kaybettiği belirlenmişti.

Ailenin, baba Uğur Şimşek hakkında 2020 Temmuz ayında kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

Soruşturma ve yakalama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, farklı noktalardaki yaklaşık 25 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlının Hüseyin S. olduğunu tespit etti. Şüphelinin cinayette kullandığı bıçak, pala, maske ve diğer ekipmanları farklı noktalardaki çöp konteynerlerine attığı belirlendi.

Şüphelinin Ankara'ya kaçtığını belirleyen ekipler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli şekilde zanlıyı yakalayarak Sivas'a getirdi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sosyal medyada yayılan video ve yaşanan olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

