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Sivas'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sivas'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamu çalışanları için idari izin verildi.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 21:13
Sivas'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilerin ışığında yarın kentte yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Meteorolojik veriler doğrultusunda ilimiz genelinde gece saatlerinde başlaması ve sabah saatlerinde kuvvetli şekilde etkisini artırması tahmin edilen kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı başta olmak üzere meydana getirebileceği muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak, taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki aşağıda açıklanan duruma uyan kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 13 Şubat 2025 Perşembe günü bir (1) gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

Aynı zamanda, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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