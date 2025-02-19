Sivas'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sivas'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim 20 Şubat'ta 1 gün süreyle durduruldu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 21:10
Sivas'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Sivas'ta Olumsuz Hava Koşulları Eğitimi Etkiliyor

Sivas'ta etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerdeki türevli buzlanma riski göz önünde bulundurularak bu kararın alındığı bildirildi.

Devam eden kar yağışının yanı sıra düşük hava sıcaklıklarının yol açtığı kuvvetli buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edilirken, il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumları, kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri ve diğer eğitim kurumları, 20 Şubat Perşembe günü bir gün süreyle kapalı kalacak.

Ayrıca, okullarda eğitime ara verilen günde kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile malul, engelli, ağır kronik hastalığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bilgisi verildi.

Bu karar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bir tedbir olarak alınmış olup, öğrencilerin ve personelin güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtildi.

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