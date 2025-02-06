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Sivas'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sivas’ta olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 7 Şubat 2025'te bir gün ara verildi. Gürün ilçesinde de eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:00
Sivas'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Sivas'ta etkili olan olumsuz hava koşulları, 7 Şubat 2025 Cuma günü il genelinde taşımalı eğitime ara verilmesine neden oldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava durumunun ulaşımda yaratabileceği risklere karşı önlem alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sivas merkez ilçeye bağlı köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yoluyla erişim sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Taşımalı kapsamda olmayan öğrencilerin eğitim-öğretimlerinin ise normal düzeninde devam edeceği bildirildi.

Gürün İlçesinde de Eğitim Ara Verildi

Öte yandan, Gürün ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitime ara verildi. Gürün Kaymakamlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaşanabilecek sorunların önüne geçmek ve olumsuz durumlar karşısında önleyici tedbir almak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 7 Şubat Cuma günü ilk ve orta dereceli eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime ara verilmiştir" denildi.

Ayrıca, açıklamada kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

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