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Sivas'ta Orman Yangınına Müdahale Eden Dozer Dereye Yuvarlandı: Operatör Hayatını Kaybetti

Sivas'ta orman yangını müdahalesi sırasında bir dozer dereye yuvarlandı; operatör yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:19
Sivas'ta Orman Yangınına Müdahale Eden Dozer Dereye Yuvarlandı: Operatör Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Trajik Kaza

Sivas'ın Hafik ilçesinde, orman yangınına müdahalede bulunan bir dozer, yol açma çalışmaları sırasında yaklaşık 80 metre yükseklikten dereye yuvarlandı. Yusuf Mutlu (47) adlı operatör, olay anında yaşamını yitirdi.

Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesinde çıkan orman yangını için ihbar üzerine bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı, ancak dozerin düşmesiyle birlikte meydana gelen bu üzücü kaza, yangın söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi.

Yetkililer, yangının tamamen söndürülmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini bildirdiler. Yangınla ilgili gelişmeler takip edilecek.

Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü...

Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü hayatını kaybetti.

Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü...

Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü hayatını kaybetti.

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