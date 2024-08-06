Sivas'ta Orman Yangınına Müdahale Ederken Hayatını Kaybeden Operatör

Sivas'ta Trajik Kaza

Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında meydana gelen olayda, bir dozer dereye yuvarlandı ve operatörü Yusuf Mengeş (47) hayatını kaybetti. Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesinde çıkan yangına müdahale için gönderilen ekipler, durumu kontrol altına almaya çalışıyordu.

Yangın ve Kurtarma Çalışmaları

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sivas Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait dozer, yol açma çalışmaları yaparken yaklaşık 80 metre yükseklikten dereye düştü. Kaza anında operatör Yusuf Mengeş yaşamını yitirdi.

Cenaze Töreni ve Taziye Mesajları

Mengeş’in cenazesi otopsi işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Üç çocuk babası olan Mengenç, cenaze namazı için Ayyıldız Camisi'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarıtekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Sivas Vali Yardımcısı Yusuf Keten, Hafik Kaymakamı Mustafa Türksoy, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman gibi birçok resmi yetkili ve vatandaş katıldı.

Bakan ve Valilikten Taziye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mengeş için bir başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Allah rahmet eylesin, ailelerine sabır diliyorum" dedi. Ayrıca, Sivas Valiliği de bir mesaj yayımlayarak, vefat eden operatör için Allah'tan rahmet diledi ve ailesine başsağlığı iletti.

Olay, orman yangınları ile mücadele eden çalışanların karşılaştığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Mengeş’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ayyıldız Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Mengeş’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ayyıldız Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Mengeş’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ayyıldız Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.

Sivas'ın Hafik ilçesinde orman yangınına müdahale sırasında dereye yuvarlanan dozerin operatörü hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası Mengeş’in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Ayyıldız Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.