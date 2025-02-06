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Sivas'ta Otobüs-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 29 Yaralı

Sivas'ta meydana gelen otobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı. Ayrıntılar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 10:01
Sivas'ta Otobüs-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 29 Yaralı

Sivas'ta Feci Kaza

Sivas'ın Gölova ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan kara yolunda, otobüs ve tır arasında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kaza, Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde, Iğdır'dan İstanbul'a giden Volkan Aytan (43) yönetimindeki, Aras Turizme ait 34 ARS 576 plakalı yolcu otobüsünün, F.K. (45) idaresindeki 41 ABN 013 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından, olay yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak, otobüs şoförü Aytan, Gölova Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 29 kişi ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi...

Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi...

Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

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