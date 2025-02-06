Sivas'ta Otobüs-Tır Kazasında 25 Yaralı

Sivas'ta Otobüs-Tır Kazası: 25 Yaralı

Sivas'ın Gölova ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan kara yolunda bir otobüs tıra arkadan çarpıldı. İlk belirlemelere göre, kazada 25 kişi yaralandı.

Kaza, Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde, 34 ARS 576 plakalı yolcu otobüsünün, 41 ABN 013 plakalı tıra çarpması sonucu gerçekleşti. Olayın ardından, sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine intikal etti.

Kazada yaralanan kişiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyeti hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün tıra arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.