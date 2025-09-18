Sivas'ta Otomobil Patlaması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Diriliş Mahallesi'ndeki pazar yerinde park halindeki bir otomobilde meydana gelen patlamada 3 çocuk yaralandı, yaralılardan E.Ü. hayatını kaybetti.

Olayın Ayrıntıları

Patlama, pazar yerinde park halinde bulunan 58 AFZ 458 plakalı otomobilde gerçekleşti. Araçta bulunan ikizler E.Ü. ve E.Ü. (17) ile M.T.Y. (16) olayda yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen E.Ü. kurtarılamadı.

Patlamanın çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Cenazenin Defnedilmesi

E.Ü.'nün cenazesi, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Öğle vakti Ay Yıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından naaşı Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine E.Ü.'nün ailesi, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ve yakınları katıldı.

Patlamada yaralanan E.Ü. ile M.T.Y.'nin tedavileri Numune Hastanesi Yanık Ünitesi'nde devam ediyor.