Sivas'ta Otomobil ve Minibüs Çarpıştı: 10 Yaralı

Sivas'ta Feci Kaza

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu toplam 10 kişi yaralandı. Ö.G. (29) yönetimindeki 41 UL 373 plakalı otomobil, Zara-Suşehri yolunun Şarköyü yakınlarında karşı yönden gelen F.Y. (21) idaresindeki 34 NA 2621 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada Yaralananlar

Olayda otomobilin sürücüsü Ö.G. ile birlikte araçlardaki B.Ş.G. (30), N.G. (1), V.A. (35), A.E. (45), A.A. (41), H.Ö. (24), Ö.A. (45) ve A.A. (22) yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Hayati Tehlike Taşıyan Yaralı

Yaralılardan H.Ö.'nün durumu ciddiyetini koruduğu için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumu ise daha stabil olarak değerlendiriliyor.