Sivas'ta Park Halindeki Otomobilde Patlama: 1 Çocuk Öldü, 2 Yaralı

Sivas Diriliş Mahallesi'nde park halindeki 58 AFZ 458 plakalı otomobilde patlama: ikizler E.Ü., E.Ü. (17) ile M.T.Y. (16) yaralandı; E.Ü. hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 00:57
Olay

Sivas'ın Diriliş Mahallesindeki pazar yerinde park halinde bulunan 58 AFZ 458 plakalı otomobilde patlama meydana geldi.

Araçtaki ikizler E.Ü. ve E.Ü. (17) ile M.T.Y. (16) olayda yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olası Sebep

Patlamanın çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Sivas'ta park halindeki bir otomobilde yaşanan patlamada 3 çocuktan 1'i öldü, 2'si yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

