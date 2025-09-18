Sivas'ta Park Halindeki Otomobilde Patlama: 1 Çocuk Öldü, 2 Yaralı

Olay

Sivas'ın Diriliş Mahallesindeki pazar yerinde park halinde bulunan 58 AFZ 458 plakalı otomobilde patlama meydana geldi.

Araçtaki ikizler E.Ü. ve E.Ü. (17) ile M.T.Y. (16) olayda yaralandı.

Müdahale ve Son Durum

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan E.Ü. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olası Sebep

Patlamanın çakmak gazı tüpünden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

