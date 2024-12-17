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Sivas'ta Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü Y.D. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:05
Sivas'ta Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Sivas'ta Tır Kazası: Otomobil Sürücüsü Ağır Yaralı

Sivas'ta meydana gelen kazada, Y.D. yönetimindeki 05 ACJ 811 plakalı otomobil, Şeyh Şamil Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 2. kısım girişinde park halindeki 42 R 2166 plakalı tıra çarptı. Olayın ardından İnşaat Yolu ekipleri hızla kaza yerine intikal etti.

Otomobil içerisinde sıkışan sürücü, Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde çıkarıldı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan ağır yaralı sürücü, daha sonra Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın detaylarına dair soruşturma sürüyor.

Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin içinden ağır yaralı halde çıkarılan sürücüsü...

Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin içinden ağır yaralı halde çıkarılan sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin içinden ağır yaralı halde çıkarılan sürücüsü...

Sivas'ta park halindeki tıra çarpan otomobilin içinden ağır yaralı halde çıkarılan sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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