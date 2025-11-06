Sivas’ta Rehabilite Edilen Şahin Yeniden Doğaya Salındı

Sivas’ta bitkin halde bulunan bir şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınarak sağlık kontrolleri yapıldı.

Ekipler tarafından ilk muayenesi yapılan şahin, gerekli tedavi ve bakım sürecinin tamamlanmasının ardından rehabilitasyon merkezine sevk edildi ve uzmanların gözetiminde izlendi.

Sağlığına Kavuşan Şahin Özgürlüğüne Kavuştu

Rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlayan şahin, doğal yaşam alanına salınarak yeniden özgürlüğüne kavuştu.

"Yaban hayatını koruma çalışmalarımız aralıksız sürüyor" diyen yetkililer, bölgedeki koruma ve kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

