Sivas'ta Sanayi Sitesinde Yangın: Üç Dükkan Zarar Gördü

Sivas'ta Yangın Paniği

Sivas'taki sanayi sitesinde çıkan yangın, çevredeki esnafları tedirgin etti. Yangında üç dükkan zarar gördü, ayrıca dumandan etkilenen üç kişi tedavi altına alındı.

Olayın Detayları

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yer alan Ata Sanayi Sitesi'nde, iki oto tamir ve bir oto yıkama dükkanının çatısında henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yangın sonrası, bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangının Kontrol Altına Alınması

İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini önlemek için hızlı bir şekilde müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Dumandan Etkilenenler Hastaneye Kaldırıldı

Yangında dumandan etkilenen Y.Ö, S.K ve A.İ isimli üç kişi, Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni hakkında henüz kesin bir bilgi verilmedi.