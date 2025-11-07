Sivas’ta Sezonun Son Patatesleri Sökülüyor

Sivas’ta 110 bin dekarlık alanda başlayan patates hasadı, yağışlar nedeniyle kasım ortasına kadar sürebilir; tohumluk üretimi ve verim düşüşü dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:24
110 bin dekarlık alanda söküm, yağışlar nedeniyle gecikebilir

Türkiye’nin patates ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan iller arasında yer alan Sivas’ta, sezonun son patatesleri sökülmeye başlandı. Her yıl mayıs ayında toprakla buluşan ve çiftçiler tarafından özenle yetiştirilen ürünlerin hasadı, Eylül ayı sonu itibarıyla başladı ve yağışların seyri nedeniyle Kasım ayı ortalarına kadar sürebilecek.

Kent genelinde 110 bin dekar alanda ekili patateslerin sökümü devam ederken, bunun 87 bin dekarlık kısmında yemeklik, 23 bin dekarlık alanda ise tohumluk üretim yapılıyor. Sivas, tohumluk patates üretiminde 1., toplam üretimde ise 6. sırada bulunuyor ve ilin ilk 5 içinde yer alması bekleniyor.

30 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Koç, hasat sezonu ve verim hakkında şunları söyledi:

"Bu yılki verim, 2024’e nazaran biraz düşüş var. Tüm çiftçi arkadaşlarımız bundan etkilendi. Rekolte düşüklüğü yazın gündüz ve gece ısı değişikliğine bağlıyoruz. Sivas’ta patates hasadı 9’uncu ayın 20’si gibi başlıyor, 11’inci ayın 20’sine kadar sürüyor. Bu sene yağışlardan dolayı biraz daha uzun sürebilir. Yağmur yağdığında söküm olmuyor, haliyle geciktiriyor. Ben yaklaşık 60 dönüm yer ekiyorum. 100 ila 110 ton ürün çıkacak gibi görünüyor" dedi.

Çiftçilerin ve işçilerin yoğun mesaisi, bölgedeki üretimin son durumu ve iklim kaynaklı gecikmeler, dron ile havadan görüntülendi.

