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Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ta bir silahlı kavga sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 21:43
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 21:52
Sivas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ta Silahlı Kavgada Hayat Kaybı ve Yaralı

Sivas'ta iki grup arasında meydana gelen silahlı kavga, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay, Huzur Mahallesi Türkistan Caddesi'nde, aralarında husumet bulunan İ.Y. (34) ve A.Ö. (21) arasında gerçekleşti.

İddiaya göre, karşılaşan iki şahıs arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu esnada İ.Y., tüfeğiyle A.Ö.'ye ateş açarken, olay anında kaldırımda bulunan İ.Ş. (26) de saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Olayın ardından durumu acil olan yaralılar için hemen ambulans çağrıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılardan A.Ö., Numune Hastanesine kaldırılmasına rağmen yaşam mücadelesine yenik düştü. Diğer yaralı İ.Ş., Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bu üzücü olay, Sivas'ta güvensiz bir ortam yaratırken, toplumda büyük bir infial oluşturdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı....

Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı....

Sivas'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde inceleme yaptı.

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