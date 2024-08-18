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Sivas'ta Sosyal Medya Üzerinden Hakarette Bulunan Şahıs Tutuklandı

Sivas'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı ve dini değerlere hakaret eden kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 21:51
Sivas'ta Sosyal Medya Üzerinden Hakarette Bulunan Şahıs Tutuklandı

Sivas'ta Sosyal Medya Üzerinde Hakaret Skandalı

Sivas ilinde, sosyal medya platformları üzerinden yapılan hakaret dolu paylaşımlar sonucunda bir kişi tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Sivas Valiliği'nin yaptığı resmi açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya üzerindeki denetimlerini sürdürdü. Bu denetimler esnasında, Sivas'ta yaşayan B.G. isimli şahsın, "uyuşturucu madde özendirme, Cumhurbaşkanı ve dini değerlere hakaret" içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Yapılan tespitlerin ardından, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler B.G.'yi gözaltına aldı. Emniyet birimlerinde gerçekleştiren işlemelerin ardından şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu tutuklama, sosyal medya üzerindeki olumsuz içeriklere karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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