Sivas'ta Su Seviyesinin Düşmesiyle Kayıp Köy Ortaya Çıktı

Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı'nın su seviyesi düşünce, 16 yıl sonra kaybolan Pusat köyü ve camisi gün yüzüne çıktı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:34
Sivas'ta Su Seviyesinin Düşmesiyle Kayıp Köy Ortaya Çıktı

Sivas'ta Baraj Altında Kaybolan Pusat Köyü Gün Yüzüne Çıktı

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan köyün eski yerleşim alanı, 16 yıl aradan sonra su seviyesinin düşmesiyle tamamen ortaya çıktı.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından sulama amacıyla inşa edilen barajın 2008 yılında dolması sonucunda su altında kalmış ve yerleşim yeri yaklaşık 200 metre yükseğe taşınmıştı. Ancak, kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle barajda su seviyesi önemli bir şekilde azaldı.

Bu süreçte, 16 yıldır su altında kalan ve yalnızca minaresi görünen Pusat Camisi de, su seviyesinin düşmesiyle birlikte tamamen ortaya çıktı. Şimdi gezilebilir hale gelen köyün camisi, yerel ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı. Caminin minaresinde güvercinlerin yuva yapması ise dikkat çeken diğer bir detay oldu.

Ayrıca, su altında kalan mezarların da suyun çekilmesiyle gün yüzüne çıktığı görüldü. Barajın su bulunan kısımlarının ise soğuk hava etkisiyle buz tuttuğu izlenimler arasında yer aldı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan köyün eski yerleşim alanı, su...

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan köyün eski yerleşim alanı, su seviyesinin düşmesinin ardından 16 yıl sonra tamamen ortaya çıktı.

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan köyün eski yerleşim alanı, su...

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Pusat-Özen Barajı altında kalan köyün eski yerleşim alanı, su seviyesinin düşmesinin ardından 16 yıl sonra tamamen ortaya çıktı.

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