Sivas'ta Tarihi Eser Kaçakçılığına Baskın: 12 Gözaltı

Sivas'ta Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonları

Sivas'ın Gürün ve Yıldızeli ilçelerinde gerçekleştirilen tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda toplamda 12 şahıs gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün bölgesindeki 4 adreste eş zamanlı baskın düzenleyerek önemli bulgulara ulaştı.

Gürün'deki Operasyonun Detayları

Gürün ilçesi ve çevresindeki köylerde yapılan baskında, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçları araştırıldı. Aramalarda 3 dedektör, tarihi eser niteliğinde 80 sikke, ruhsatsız bir av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ve 68 tabanca fişeği ele geçirildi. Bu olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli de gözaltına alındı.

Yıldızeli İlçesinde Eş Zamanlı Operasyon

Yıldızeli ilçesi ve köylerinde de geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ve Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulması Kanunu'na muhalefet suçları çerçevesinde 9 adrese baskın yapıldı.

Bu baskında ise 7 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 16 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatlı av tüfeği, 4.902 tabanca fişeği, 145 av tüfeği fişeği, 2 dedektör ve tarihi eser niteliğinde 39 obje ele geçirildi. Bu operasyonda toplam 9 zanlı gözaltına alındı.

Söz konusu operasyonlar, tarihi kültürel mirasın korunmasına yönelik kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Sivas'ın Gürün ve Yıldızeli ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 7 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 16 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatlı av tüfeği, 4 bin 902 tabanca fişeği, 145 av tüfeği fişeği, 2 dedektör ve tarihi eser niteliği taşıyan 39 obje ele geçirildi.

Sivas'ın Gürün ve Yıldızeli ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 7 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 16 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatlı av tüfeği, 4 bin 902 tabanca fişeği, 145 av tüfeği fişeği, 2 dedektör ve tarihi eser niteliği taşıyan 39 obje ele geçirildi.