Sivas'ta Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, köprü bariyerlerine çarpan tırın sürücüsü F.B. hayatını kaybetti. Olay, Sivas-Kayseri kara yolunun İhsanlı Tren İstasyonu yakınlarında gerçekleşti.

46 AJT 312 plakalı çekici ve 46 AJG 601 plakalı dorseye sahip olan tır, demir yolu üst geçidi köprüsünün bariyerlerine çarparak kaza yaptı. Kazanın hemen ardından yapılan ihbarla birlikte olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ne yazık ki, tırın sürücüsü F.B. olay yerinde yaşamını yitirirken, cenazesi otopsi işlemleri için Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde köprü bariyerlerine çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde köprü bariyerlerine çarpan tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.