Sivas'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Sivas'ta yaşanan bir trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil, yol çalışması nedeniyle açılan çukura düşerek ciddi bir şekilde hasar gördü. Olay sonucunda 5 kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

Kaza, 06 DY 6264 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. ile 35 KH 2204 plakalı hafif ticari aracı kullanan A.K. arasında gerçekleşti. Olay, Kızılırmak Mahallesi üzerindeki Şehit Fethi Akyüz Caddesi'nde meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle, otomobil yol çalışmasında açılmış olan çukura düştü.

Yaralılar ve Müdahale

Kaza sonrasında bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler M.K. ve A.K. ile yolcular E.K., R.E.K. ve bir başka kişinin tedavi edilmek üzere Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kazanın ardından yetkililerin incelemeleri sürmektedir.

Sivas'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobil, yol çalışmasında açılan çukura düştü, 5 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araçla çarpışan otomobil, yol çalışmasında açılan çukura düştü, 5 kişi yaralandı.