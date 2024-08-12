Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası Detayları

Sivas'ta, 6 kişinin yaralandığı bir trafik kazası meydana geldi. M.S. (44) yönetimindeki 46 AER 642 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde devrildi.

Olayın Gelişimi

Kaza sonrası, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hemen sevk edildi. Yaralıların arasında sürücü M.S. dışında, H.S. (14), F.R.S. (16) ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yer aldı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.