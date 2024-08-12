Sivas'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası Detayları
Sivas'ta, 6 kişinin yaralandığı bir trafik kazası meydana geldi. M.S. (44) yönetimindeki 46 AER 642 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolunun Taşlıdere mevkisinde devrildi.
Olayın Gelişimi
Kaza sonrası, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri hemen sevk edildi. Yaralıların arasında sürücü M.S. dışında, H.S. (14), F.R.S. (16) ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi yer aldı.
Yaralıların Durumu
Yaralılar, Sivas'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.