Sivas'ta Trafik Kazası: Bir Ölü, İki Yaralı

Sivas'ta Kaza Bilançosu

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı.

Kazanın Detayları

A.G. (45) yönetimindeki 07 ENR 69 plakalı otomobil, Gürün ilçesi Mazıkıran mevkisinde devrildi. Olayın ardından hızla jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Olayda sürücü A.G. ile birlikte araçta bulunan F.G. (24) ve M.K.G. (58) yaralandı. Yaralılar, Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, yaralılardan M.K.G., tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.