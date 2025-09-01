DOLAR
Sivas'ta Trafik Kazası: Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı — 6 Yaralı

Sivas-Erzincan kara yolu Sultanşehir Bulvarı'nda meydana gelen çarpışmada 6 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 15:02
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 15:04
Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ta, Sivas-Erzincan kara yolu Sultanşehir Bulvarı'nda bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza detayları

58 ACA 998 plakalı otomobili İ.G'nin kullandığı; diğer aracın sürücüsünün İ.K olduğu ve çarpışmanın karşısında bulunan hafif ticari aracın plakasının 34 GFN 066 olduğu bildirildi.

Müdahale ve yaralıların durumu

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan H.Ş, T.K, H.Ş. ve T.Ş. yaralandı; toplam yaralı sayısının 6 olduğu kaydedildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

