Sivas'ta Tuz Çalısı ile Mera Islah Projesi Başlatıldı

Sivas'ta Tuz Çalısı İle Mera Islah Çalışmaları Başlatıldı

Sivas'ın Kangal ilçesinde, hayvancılığın et ve süt verimini artırdığı bilinen tuz çalısı dikimleri ile mera ıslah çalışmaları başladı.

Kuşkayası Köyünde Tuz Çalısı Dikimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kuşkayası köyünde mera ıslah çalışmaları kapsamında tuz çalısı dikimlerine başlandığı belirtildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 500 dekar alanın tuz çalısı ile yeşertildiğini ifade etti.

Mera Varlığının İyileştirilmesi Hedefleniyor

Yıldız, Sivas'taki yaklaşık 830 bin hektar mera varlığının %70'inin zayıf vasıflı olduğunu vurgulayarak, "Amacımız ilimizdeki meralardan daha fazla istifade edilmesi, mera hayvancılığının geliştirilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın devamı ve tarımsal ekosistemin iyileştirilmesidir," dedi.

Proje Kapsamında Yapılacaklar

Projenin detaylarına değinen Yıldız, "Yaklaşık 55 bin tuz çalısı fidanını 500 dekar alana dikeceğiz. Kuraklığa dayanıklı bu bitkinin gelişimi tamamlandığında mera hayvancılığı için önemli katkı sağlayacaktır. Tuz çalısı, yoncaya eşdeğer besin kalitesine sahiptir," ifade etti. Ayrıca, meralardan daha fazla yararlanmak amacıyla güneş enerjili veya cazibeli hayvan içme suyu tesisleri de inşa edeceklerini belirtti.

Dikim Törenine Katılım Yoğundu

Dikim töreninde müdür Yıldız’a, DSİ 19. Bölge Müdürü Zafer Aslan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Mustafa Doğan, Tarım Kredi Kooperatifi Sivas Bölge Birliği Müdürü Fırat Sungur, İŞKUR İl Müdürü Hikmet Canpolat ve diğer davetliler eşlik etti.

Sivas'ın Kangal ilçesinde, hayvancılıkta et ve süt verimini artırdığı tespit edilen, kuraklığa dayanıklı, iklim değişikliği ve çölleşmeye karşı dirençli tuz çalısının dikimi yapıldı. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız de katıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde, hayvancılıkta et ve süt verimini artırdığı tespit edilen, kuraklığa dayanıklı, iklim değişikliği ve çölleşmeye karşı dirençli tuz çalısının dikimi yapıldı. Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız de katıldı.