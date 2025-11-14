Sivas'ta Uçurum Kıyısındaki Abdulvahabi Gazi Türbesi Her Cuma Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Yukarı Tekke Camii ve tarihi kabirler ziyaretçi akınına uğruyor

Sivas’ta Yukarı Tekke Mezarlığında, tam uçurumun kıyısında bulunan Abdulvahabi Gazi Hazretlerinin türbesi, her Cuma yüzlerce misafirini ağırlıyor. Konumu ile dikkat çeken Yukarı Tekke Camii, uçurum kenarındaki yapısıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Daha önce küçük bir mescid olan ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce iki katlı olarak yeniden inşa edilen camide, rivayetlere göre Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sallallâhu aleyhi vesellem)in sancaktarı olduğu söylenen Abdulvahabi Gazinin türbesi yer alıyor. Cuma namazı için Yukarı Tekke Camii'ne gelen vatandaşlar, burada medfun olan türbede dua ediyor.

Ayrıca cami içinde Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleymanın oğlu Bayezid ve torunlarının kabirleri de bulunuyor, bu nedenle mekan tarihi ve manevi açıdan önemli ziyaret noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Volkan Balcılar: "Sivas Merkez Yukarı Tekke Mezarlığı Abdulvahabi Gazi Cami içerisinde bulunan Abdulvahabi Gazi Hazretlerinin türbesi içerisindeyiz. Abdulvahabi Gazi Hazretleri Peygamber Efendimizin (sallallâhu aleyhi vesellem) sancaktarı olarak cephede savaşmış ve en son görev yeri burada olduğundan, şehit edildiğinden buraya defnedilmiş büyük bir zat ve evliyadır. Buranın ziyaretçisi eksik olmaz. Yıllardır Sivas’ta var olan bir gelenektir. İnsanlar her fırsatta cumayı mümkün oldukça Yukarı Tekke Abdulvahabi Gazi Camisinde kılarlar ve türbe ziyaretleri, dualar yapılır. Beraberinde insanlar geçmişlerinin ruhlarına yâd etmek için burada ikramlarda, izzetlerde bulunurlar. Kanuni Sultan Süleyman’ın oğlu ve torunlarının da kabirleri burada bulunmaktadır".

SİVAS'TA YUKARI TEKKE MEZARLIĞI'NDA TAM UÇURUMUN KIYISINDA BULUNAN ABDULVAHABİ GAZİ HAZRETLERİ'NİN TÜRBESİ, HER CUMA YÜZLERCE MİSAFİRİNİ AĞIRLIYOR. ARŞİV