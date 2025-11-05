Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Yakalandı, 1 Tutuklandı

Operasyon Detayları

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran 4 kişiyi yakaladı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, yakalanan şahısların üzerinde, eşyalarında, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.

Polis ekiplerince yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 2 bin 301 sentetik ecza hap, 3 parça halinde toplam 36 kullanımlık kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 3,36 gram metamfetamin maddesi, 4,87 gram sentetik kannobinoid maddesi ve 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı yer aldı.

Soruşturma ve Hukuki Süreç

Olayla ilgili olarak, 2 şahıs uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulması maddelerinden işlem yapılarak serbest bırakıldı. Diğer 2 şahıs hakkında işlem yapılarak adliyeye sevk edildi; bu şahıslardan biri tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Sivas İl Emniyet Müdürlüğü olarak; narkotik madde ticareti, sevki veya kullanım suçunu gerçekleştiren şahıslara yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla sunulur' ifadelerine yer verildi.

SİVAS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, UYUŞTURUCU MADDE KULLANAN VE BULUNDURAN 4 KİŞİYİ YAKALADI. ARAMALARDA ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI.