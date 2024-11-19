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Sivas'ta Vaşak, Köpeklerden Kaçarken Ağaca Tırmandı

Sivas'ta çoban köpeklerinden kaçan vaşak, ağaca tırmanarak korunmaya çalıştı. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 16:43
Sivas'ta Vaşak, Köpeklerden Kaçarken Ağaca Tırmandı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Çağlayan köyü'nde, çoban köpeklerinden kaçan bir vaşak, ağaca tırmanarak kendini savunmaya çalıştı. Bu ilginç olay, bölgedeki hayvanlarını otlatan Selahattin Taş ve Fatih Ayvaz tarafından fark edildi.

O anlar, Fatih Ayvaz'ın cep telefonuyla kaydedildi. Vaşağın, köpeklerin tehdidinden korunmak için gösterdiği bu içgüdüsel tepki, doğanın dengesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Vaşakların, yırtıcı hayvanlar karşısında sağ kalma yöntemleri arasında ağaçlara tırmanma özelliği, izleyenleri hayrete düşürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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