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Sivas'ta Villa İnşaatında Düşen Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta villa inşaatında cam temizlerken düşen kişi, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:02
Sivas'ta Villa İnşaatında Düşen Temizlik Görevlisi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Trajik İş Kazası: Villa İnşaatında Düşme Olayı

Sivas'ın Karşıyaka Mahallesi'nde meydana gelen talihsiz olayda, akrabasının villa inşaatında cam temizleyen N.E. (44), yaklaşık 5 metre yükseklikten boş havuza düştü.

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan N.E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, inşaatta güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiği ifade ediliyor.

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