Sivas'ta Viyadük Düzenlemesi Yan Yolları Kapatıp Esnafı Vurdu

Sivas'taki viyadük düzenlemesiyle Erzincan kara yolundan yan yola bağlantılar kesildi; akaryakıt ve mobilya işletmeleri müşteri kaybı yaşadığını söylüyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:52
Sivas'ta hizmete açılan viyadük sonrası, Erzincan kara yolu Numune Hastanesi önündeki kavşakta yapılan yol düzenlemesiyle önceki direkt bağlantılar kaldırıldı. Bu düzenleme nedeniyle birçok iş yerinin kara yoluyla erişimi kesildi ve esnaf mağduriyetini dile getiriyor.

Esnaf mağduriyeti büyüyor

Yan yol bağlantılarının kapatılmasıyla en çok zarar görenler arasında akaryakıt istasyonları ve mobilya mağazaları bulunuyor. Konuyla ilgili konuşan Mustafa Işkın, işlerinin devamı için umudunu "uçan arabalar"a bağladığını belirtti. Işkın'ın açıklaması şöyle:

"Buradaki köprü yapıldığı sırada proje aksamındaki aksaklıklardan dolayı yan yolları kapattılar. Yan yolla bağlanan buradaki benzin istasyonlarını, mobilya mağazalarını, diğer iş yerlerini ve esnafı burada mağdur ettiler. Buraya girişimizi sağlayabilmemiz için uçan arabaların en kısa zamanda faaliyete geçmesini bekliyoruz. Müşterilerimiz havadan gelerek akaryakıtlarını alsınlar ve mobilya alışverişi yapacak müşteriler uçan arabalarıyla gelerek park yerine girmeleri lazım. Sorun için belediyeye gidiyoruz, Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne yolluyorlar, oraya gidiyoruz onlar da belediye diyorlar. Biz burada kimseyi suçlu duruma düşürmek istemiyoruz. Burada bir proje hatası var, bunun bir an önce düzeltilmesini bekliyoruz. Bu güzergahtaki esnafın hepsi şu anda bu durumdan dolayı sıkıntıda, işleri düşmüş durumda. Bu konuyu çözüme kavuşturmak için bize yardımcı olabilecek birilerine ihtiyacımız var"

Diğer işletmelerden benzer şikayetler

Yan yol üzerinde dükkanı bulunan İbrahim Akpınar da kapatılan bağlantıların işletmelerini ciddi şekilde etkilediğini söyledi. Akpınar, durumunu şu sözlerle anlattı:

"Buradaki yan yoldan bizim dükkanlarımıza müşteri girişimiz var. Yoldan yan yola dönen kısımlar tamamen kapatıldı. Bu durum bizi ciddi bir şekilde etkiliyor. Bizim bu sorunumuza çözüm bulunmasını istiyoruz. Yol boyunca 2-3 kilometrelik güzergah üzerindeki iş yeri sahibi arkadaşlarımızla da konuşuyoruz, herkes aynı dertten mağdur. Bu yan yol kapandıktan sonra işlerimizde ciddi oranda düşüş yaşandı. Burada birçok evini geçindiren, bu işlerden ekmek yiyen insanlar var"

Esnaf, sorunun çözümü için belediye ile Karayolları Bölge Müdürlüğü arasında yetki aktarımına takıldıklarını, taleplerinin hızlı bir düzenlemeyle geri erişimin sağlanması olduğunu belirtiyor.

