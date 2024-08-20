Sivas'ta Yangın: 40 Dönüm Buğday Tarlası Zarar Gördü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde büyük yangın

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Maksutlu köyü sınırları içerisinde yer alan Kayaaltı mevkisinde, 40 dönüm buğday ekili alan etkileyen bir yangın çıktı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Yerli üretimi tehdit eden bu olayda yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangın, hızla yayılarak büyük bir alana zarar verdi.

İtfaiye ve Jandarma Müdahalesi

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan yangına, itfaiye ekipleri ile İlçe Özel İdare Müdürlüğü'ne ait iş makineleri müdahale etti.

Hayvanların Kaçış Anı Kaydedildi

Yangın sırasında, bölgedeki yabani hayvanların kaçış anları, itfaiye ekiplerinin cep telefonlarıyla kaydedildi. Bu görüntüler, yangının ne kadar büyük bir tehlike oluşturduğunun altını çiziyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 40 dönüm alan zarar gördü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 40 dönüm alan zarar gördü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir tarlada çıkan yangında, 40 dönüm alan zarar gördü.