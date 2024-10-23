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Sivas'ta Yangın Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 09:22
Sivas'ta Yangın Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Korkunç Yangın Olayı

Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen bir yangın, yerel halkı derinden sarsan bir trajediye neden oldu. Mercantepe Mahallesi Mercantepe Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında, Ünal Arslandemir yaşamını yitirdi.

Olayın Gelişimi

Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarıyla hızla fark edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yangını kontrol altına almak için seferber oldu.

Acı Son

İtfaiye tarafından söndürülen yangının ardından, evde bulunan Ünal Arslandemir'in banyoda yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili detaylı inceleme yapılırken, Arslandemir'in cenazesi, gerekli işlemlerin ardından Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu yangın, dikkate değer bir üzüntü kaynağı olup, yerel halk ve özellikle olayın yaşandığı aile için büyük bir kayıp anlamına geliyor.

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