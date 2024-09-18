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Sivas'ta Yangın Felaketi: Ev ve Hayvan Barınakları Zarar Gördü

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir yangın sonucu ev, ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi. Yangının nedeni ve detayları belli oldu.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:14
Sivas'ta Yangın Felaketi: Ev ve Hayvan Barınakları Zarar Gördü

Sivas'ta Yangın Olayı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Direkli köyünde bir yangın meydana geldi. Yangın sonucunda bir ev, ahır, samanlık ve tandır tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının Sebebi

Edinilen bilgiye göre, H.Ö.'ye ait tandırda ekmek yapıldığı esnada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tuğladan yapılmış tandırın etrafında bulunan samanlık ve ahıra sıçradı.

İtfaiye ve Ekiplere İhbar

Yangının büyümesi üzerine durum hemen yetkililere bildirildi. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Zarar Durumu

Yangın söndürüldükten sonra yapılan incelemelerde, ev, ahır, tandır ve samanlığın büyük ölçüde zarar gördüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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