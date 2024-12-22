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Sivas'ta Yaralı Yavru Baykuş Kurtarıldı

Sivas'ta yaralı bulunan yavru baykuş, tedavi edilmek üzere doğa koruma ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 15:20
Sivas'ta Yaralı Yavru Baykuş Kurtarıldı

Sivas'ta Yaralı Yavru Baykuş Tedavi Altına Alındı

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde, yavru baykuş jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulundu. Altınyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında arazide yaralı bir baykuş gördü.

Ekipler, kanadından yaralandığı belirlenen yavru baykuşu hemen jandarma binasına getirdi. Jandarma ekipleri, baykuşun bakımı ve ilk yardımını yaptı.

Yavru baykuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yetkililer, baykuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğaya salınacağını belirtti.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaralı olarak bulunan yavru baykuş tedavi altına alındı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaralı olarak bulunan yavru baykuş tedavi altına alındı.

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