Sivas'ta Yemekhane Görevlisinden Hayati Müdahale: Heimlich Manevrası ile Zeytin Kurtarma Operasyonu

Sivas'ta bir yemekhane görevlisi, boğazına zeytin kaçan hasta yakınını Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 12:10
Sivas'ta Yemekhane Görevlisinden Hayati Müdahale: Heimlich Manevrası ile Zeytin Kurtarma Operasyonu

Sivas'ta yaşanan ilginç bir olay, bir hastanenin yemekhane görevlisinin hızlı müdahalesi sayesinde hayat kurtardı. Sivas Numune Hastanesi Çocuk Cerrahi Servisi'nde sahur vaktinde, hasta yakını Akın Kaya'nın yediği zeytin, nefes borusuna kaçtı.

Olay anında yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım, uyguladığı Heimlich manevrasıyla Kaya'nın boğazındaki zeytinin çıkmasını başardı. Diğer bir yemekhane görevlisi Cemil Karabey ise Kaya'ya müdahalede bulunarak rahat nefes almasına destek oldu.

Olayın şok edici anları, hastanenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu tür ani durumlarda hızlı düşünmenin ve doğru müdahalenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

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