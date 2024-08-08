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Sivas'ta Yılan Sokması Olayı: Çoban Tedavi Altında

Sivas'ta engerek yılanı tarafından sokulan çoban, başarılı müdahale ile hayatta kaldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 16:46
Sivas'ta Yılan Sokması Olayı: Çoban Tedavi Altında

Sivas'ta Yılan Sokması Olayı

Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen yılan sokması sonucu bir çoban hastaneye kaldırıldı. Kamil Gündoğdu isimli çoban, çeşmeden su içtiği esnada bir engerek yılanı tarafından ısırıldı.

Tedavi Süreci

Kardeşiyle birlikte su içmekte olan Gündoğdu, kolundan yılan tarafından saldırıya uğradı. İlk müdahale Divriği Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, çobanın kolunun büyük kısmı açılarak damarlarına basıncı azaltmak için iki kez ameliyat gerçekleştirildi. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Zekeriya Öztemür, Gündoğdu'nun hastaneye bilincinin açık ve kolunun oldukça şişmiş bir durumda geldiğini belirtti. Zehirli yılan sokması nedeniyle panzehir uygulandı, ardından kolun açılması gerektiğini ifade etti.

Kamil Gündoğdu'nun Yaşadıkları

Kamil Gündoğdu, yaşadığı korkutucu anları paylaşarak, "Eve biraz uzaktım, kolumu iple bağladım ve hastaneye gitmek için yola çıktım," dedi. İyileşme sürecinde kendisini iyi hissettiğini belirten Gündoğdu, "Yılan zehirliydi, fakat hocalarım zamanında müdahale etti. Yılan köyümüzdeki hayvanlara da zarar veriyordu," şeklinde konuştu. Gündoğdu, 3 gün önce tekrar ameliyata alındığını ve durumunun şu anda iyi olduğunu aktardı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde yılan sokması sonucu yaralanan çoban Kamil Gündoğdu, Sivas Cumhuriyet...

Sivas'ın Divriği ilçesinde yılan sokması sonucu yaralanan çoban Kamil Gündoğdu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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