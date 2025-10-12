Sivas'ta Yıldız Dağı'na Mevsimin İlk Karı Düştü

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı; pistler ve mekanik tesisler beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 12:04
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 12:04
Sivas'ta Yıldız Dağı'na Mevsimin İlk Karı Düştü

Sivas'ta Yıldız Dağı'na mevsimin ilk karı

Kayak merkezi beyaza büründü

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Yıldız Dağı'nda başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu ve kayak merkezinde beyaz örtü oluştu.

Merkez, kente 58 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tesis bünyesinde 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler yer alıyor.

Ayrıca merkezde konaklama ve yeme-içme imkanları da mevcut; otel, kafe ve restoranlar hizmet veriyor.

Kent merkezinde ise soğuk hava ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Yıldızeli ilçesinin yüksek kesimlerindeki köylerde de kar yağışı etkili oldu, bölge beyaz örtü ile kaplandı.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

İLGİLİ HABERLER

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Abdi Bulut Kilis'te Kabri Başında Anıldı
2
Osaka Expo 2025: Sağlık Hizmetleri ve Robotik Pavyonlar İlgi Odağı
3
İstanbul AVM Mağazaları Bir Günlük Kazançlarını Gazze'ye Bağışladı
4
İsrailliler Batı Şeria’da 3 Aracı Yaktı, 150 Zeytin Ağacı Söküldü
5
Erzurum'da 40 Şehit, Gazi ve Polis Çocuğu Palandöken ile Narman-Uzundere'yi Gezdi
6
Sultanbeyli Kitap Fuarı başladı: "Okuyan Aile, Düşünen Nesil" temasıyla 100 yayınevi, 75 yazar
7
Trakya'da Su Kayıpları: Şehir Şebekelerinde Kayıp-Kaçak Yüzde 40

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?