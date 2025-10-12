Sivas'ta Yıldız Dağı'na Mevsimin İlk Karı Düştü

Sivas'ta Yıldız Dağı'na mevsimin ilk karı

Kayak merkezi beyaza büründü

Sivas'ta Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Yıldız Dağı'nda başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu ve kayak merkezinde beyaz örtü oluştu.

Merkez, kente 58 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Tesis bünyesinde 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler yer alıyor.

Ayrıca merkezde konaklama ve yeme-içme imkanları da mevcut; otel, kafe ve restoranlar hizmet veriyor.

Kent merkezinde ise soğuk hava ve sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Yıldızeli ilçesinin yüksek kesimlerindeki köylerde de kar yağışı etkili oldu, bölge beyaz örtü ile kaplandı.

