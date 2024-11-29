Sivas'ta Yılkı Atları Karla Mücadelede Görüntülendi

Sivas'ın Kangal İlçesinde Yılkı Atları Görüntülendi

Sivas'ın Kangal ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler, yılkı atlarını görüntülemeyi başardı. İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, Kangal'da karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinelerinin yol açma faaliyeti sırasında doğal ortamlarında özgürce koşan yılkı atları ekibin karşısına çıktı.

Karla Mücadele Ekiplerinin Çalışmaları

Karla mücadele personeli Adem Yıldırım, cep telefonu kamerasıyla beyaz örtüyle kaplanan arazide grup halinde koşan atları kaydederek anı ölümsüzleştirdi. Bu ilginç görüntüler, doğanın güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.