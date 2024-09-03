Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 10 Yaralı

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Kazası

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Olay, sürücüsü henüz belirlenemeyen 02 KD 571 plakalı otobüsün, Ankara'dan Van'a doğru yol alırken Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü civarında meydana geldi.

Olay Anı ve İlk Müdahale

Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ve jandarma olay yerine intikal etti. Ekipler, yaralılara hemen müdahale ederek sağlık kuruluşlarına sevk etti.

Yaralıların Durumu

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 10 kişinin tedavisi, Sivas’taki çeşitli hastanelerde devam ediyor. Olayın yaşandığı bölgeye giden ekipler, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.