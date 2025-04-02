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Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 23 Yaralı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 08:44
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 08:44
Sivas'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 23 Yaralı

Sivas'ta Otobüs Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Yalova'dan Erzincan'a giden bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişi yaralandığı bildirildi.

E.C. yönetimindeki 24 EE 062 plakalı Başak Turizm'e ait otobüs, Sivas-Erzincan kara yolu üzerindeki İmranlı ilçe merkezinin girişinde devrildi. Olayın ardından, kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri intikal etti.

Yaralılar Hastaneye Sevk Edildi

Kaza sonucunda yaralanan 23 kişi, İmranlı, Zara ve Hafik Devlet hastanelerinde tedavi altına alındı. Sivas Valiliğinden gelen açıklamada ise kaza ile ilgili detaylara yer verildi.

Valilik açıklamasında, "02 Nisan Çarşamba günü saat 04.40 sıralarında, D-200 kara yolu İmranlı ilçesi yakınlarında, otobüsün şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilme olayı yaşanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca, "Kaza sonucunda otobüste bulunan 27 kişiden 3'ü mürettebat olmak üzere, 2 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar tedaviye alınmış, konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dilekleri ile yaralılar için acil şifa temennisinde bulunuldu.

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