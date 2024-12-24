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Sivas'ta Yolcu Otobüsü ile Cip Çarpıştı: 3 Yaralı

Sivas’ta yolcu otobüsü ile çarpışan cipeki 3 kişi yaralandı. Olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:45
Sivas'ta Yolcu Otobüsü ile Cip Çarpıştı: 3 Yaralı

Sivas'ta Yolcu Otobüsü ile Cip Çarpışması

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Yolcu otobüsü M.G. yönetimindeki 34 KRG 424 plakalı araç, Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı'nda Ö.K. tarafından kullanılan 34 N 2627 plakalı ciple çarpıştı.

Kaza sonrası sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırmak için müdahalede bulundu.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza esnasında cipin sürücüsü Ö.K. ile araçta bulunan K.K. ve C.K. yaralanarak ambulansla Numune Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

Sivas'ta yolcu otobüsü ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsü ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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