Sivas'ta Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var!

Sivas Yıldızeli'nde feci bir kaza meydana geldi. Yozgat il sınırına yakın konumda meydana gelen kazada tır ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var.

Sivas'ta Yolcu Otobüsü ile Tır Çarpıştı: Çok Sayıda Yaralı Var!
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Sabah saatlerinde Sivas-Ankara karayolunun Yozgat sınırına yakın bir noktada yolcu otobüsü ile park halindeki tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Yozgat sınırına yakın bir noktada meydana gelen kazada, Van’dan Ankara’ya giden yolcu otobüsü, park halindeki bir tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün yatak kısmında uyuyan yedek sürücü Ali Çiçekliyurt, sıkışarak hayatını kaybetti. Otobüste seyahat eden yolcular kaza anında büyük panik yaşadı.

Yaralılar hastanelere sevk edildi

Kaza anına tanık olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, sıkışan yolcuları kurtarmak için otobüsün camlarını kırdı. Kazada yaralanan 15 yolcu, ambulanslarla Yıldızeli ve Suşehri devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi ise Sivas’a sevk edildi. Yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı

Kazanın ardından Sivas-Ankara karayolu, kaza yapan araçların kaldırılması için bir süre trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri, yoldaki buzlanmayı gidermek için çalışma yaptı. Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu, yolun kontrollü olarak yeniden ulaşıma açılmasıyla sona erdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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