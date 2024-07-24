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Sivas'ta Yolcu Otobüsü Kenarlardaki Aydınlatma Direğine Çarptı

Şarkışla'da yolcu otobüsünün refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 08:52
Sivas'ta Yolcu Otobüsü Kenarlardaki Aydınlatma Direğine Çarptı

Sivas'ta Yolcu Otobüsü Kazası

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşanan bir olayda, sürücüsü N.Ö. (59) olan 01 ANG 987 plakalı yolcu otobüsü, Kayseri-Sivas kara yolunun Şarkışla girişinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kaza Anı ve Müdahale

Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yaralı sürücü, Şarkışla Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan Sürücü Hastanede Tedavi Altında

Yaralanan sürücünün sağlık durumunun düzenli olarak takip edildiği bildirildi. Kazanın sebebi hakkında ise incelemeler devam ediyor.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü...

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü...

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü...

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü...

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü...

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsünün sürücüsü yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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