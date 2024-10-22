Sivas'ta Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Sivas'ın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Sivas ilinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, bölgedeki hava koşullarını değiştirdi. Mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıklar, yerini soğuk ve yağışlı havaya bıraktı.

Geminbeli Geçidi'nde Karlı Manzaralar

Karadeniz ile iç bölgelerin ilişkisini sağlayan Sivas-Suşehri kara yolunun 2.010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde kar yağışı etkili bir şekilde sürüyor.

Eğriçimen Yaylası'nda Kar Kalınlığı 5 Santimetreye Ulaştı

Koyulhisar ilçesinde bulunan çam ağaçlarıyla çevrili Eğriçimen Yaylası, kar yağışının yoğun bir şekilde devam ettiği bir bölgede yer alıyor. İlçeye 17 kilometre mesafedeki yayla, dün başlayan kar yağışıyla beyaza bürünüp, kar kalınlığının yer yer 5 santimetreyi bulmasıyla dikkat çekiyor.

Bu kar yağışının etkileri, il merkezi Sivas'ta da hissediliyor ve soğuk hava döneminin devam etmesi bekleniyor.